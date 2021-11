Corona in Schwerin : Ansturm auf Testzentrum bei den Helios-Kliniken hält an

Am Sonnabend bildete sich wieder eine lange Warteschlange vor dem Standort. Der Krankenhaus-Sprecher rechnet am Sonntag mit einer vergleichbaren Situation.

Schwerin | Der Ansturm auf das Corona-Testzentrum bei den Schweriner Helios-Kliniken hielt auch am Sonnabend an. Schon am Morgen bildete sich eine lange Schlange mit etwa 70 Wartenden. Gegen Mittag entspannte sich die Lage ein bisschen, nachdem das Krankenhaus über die Medien gebeten hatte, auf andere Testmöglichkeiten in der Stadt auszuweichen. Klinik-Sprecher ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.