Schwerin nach dem Sturm : Aus Sicherheitsgründen: Corona-Demos am Sonnabend abgesagt

Knapp 600 Teilnehmer waren für den Protestzug gegen die Corona-Maßnahmen durch Schwerin angemeldet. Doch wegen der Nachwirkungen des Sturms gab es diesmal gar keine Versammlung.

Schwerin | Keine Protestzüge durch die Innenstadt: Die angekündigte Demonstration gegen die Corona-Maßnahmen sowie die Gegen-Demo fanden an diesem Sonnabend nicht statt. Grund: das Orkantief Zeynep, dessen Ausläufer am Vormittag immer noch durchs Land zogen. Aus „Sicherheitsgründen“ sei diese Entscheidung notwendig, hieß es in der Eil-Absage in den sozialen Medi...

