Theater in Schwerin : Aus für Schlossfestspiele auf dem Alten Garten

Das Mecklenburgische Staatstheater geht einen neuen Weg. Am Sommertheater selbst wird festgehalten, aber in anderer Form.

Schwerin | Die Schlossfestspiele auf dem Alten Garten in Schwerin wird es so nicht mehr geben. Jahr für Jahr gab es dort Musiktheater unter freiem Himmel. Opern, Operetten, Musiclas – das alles ist an diesem Platz Geschichte. Doch das Mecklenburgische Staatstheater will am Sommertheater festhalten, allerdings in einer anderen Form. Generalintendant Hans-Georg...

