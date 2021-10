Ausufernde Partys in Schwerin : Video zeigt neue Schäden am Lankower Südufer

Die Liste der Zerstörung wird länger: An diesem Wochenende wurden zwei Sitzbänke in Brand gesteckt. Schon in der vergangenen Woche fielen ein teurer Solarmülleimer und eine Poller-Anlage den Partys zum Opfer.

Schwerin | Kurz nach Sonnenaufgang werden die Überreste der vergangenen Partynacht sichtbar. Auf der ganzen Wiese verstreut liegen Müll und zerbrochene Flaschen, Scherben sind um Spielgeräte und eine Tischtennisplatte verteilt. Zwei Sitzbänke wurden mutwillig in Brand gesteckt. Es sind die jüngsten Schäden nach einem erneuten Wochenende, an dem sich zahlreiche J...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.