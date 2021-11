Feuer in Holthusen : Auto und Carport in Brand: Nachbarn verhindern Schlimmeres

Feuerwehr kann ein Übergreifen des Auto- und Carportbrandes aufs anliegende Wohnhaus verhindern. Auch, weil die Nachbarn rechtzeitig den Alarm ausgelöst haben.

Holthusen | Da haben die Nachbarn wohl Schlimmeres verhindert: Ein Auto ist am Sonnabend in Holthusen in Flammen aufgegangen und samt Carport stark verbrannt. Laut Polizei beobachteten die aufmerksamen Bürger eine Rauchentwicklung und alarmierten sofort die Feuerwehr. Die Kameraden aus Pampow und Holthusen sind gegen 17 Uhr alarmiert worden und sofort mit zwei Fa...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.