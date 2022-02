In Schlangenlinien : Autofahrer fährt mittags betrunken durch Schwerin

Die Polizei konnte am Donnerstag einen Autofahrer in Schwerin stoppen, der schon am Mittag mit über zwei Promille Alkohol in der Stadt unterwegs war.

Schwerin | In Schlangenlinien fuhr am Donnerstag ein Mann betrunken durch Schwerin. Der 57-Jährige war mit seinem Opel gegen 12.30 Uhr auf der Umgehungsstraße aus Lankow in Richtung Dreesch unterwegs. Zwei andere Autofahrer bemerkten die unsichere Fahrweise und wählten den Notruf. Mann hatte viel Alkohol getrunken Die Polizei konnte den Mann schließlich in...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.