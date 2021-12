Schwerin : Mehrere Autos in der Feldstadt beschädigt – Polizei sucht Zeugen

Betroffen waren Fahrzeuge in der Gartenstraße. Die Täter hatten die rechten Außenspiegel zerstört.

Schwerin | Fünf Autos sind in der Gartenstraße in Schwerin beschädigt worden. Laut Polizei sollen die bisher unbekannten Tatverdächtigen in der Nacht zum 28. Dezember in der Feldstadt randaliert haben. Die Fahrzeugestanden parallel zum Gehweg in Richtung Karl-Liebknecht-Platz. In allen Fällen wurde der rechte Außenspiegel beschädigt. An weiteren wurde der jeweil...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.