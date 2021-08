Hauptausschuss Schwerin : B-Pläne für zwei neue Wohngebiete liegen bald öffentlich aus

In Neumühle geht es um eine Fläche zwischen Fasanen- und Lerchenstraße, auf der sowohl Ein- als auch Mehrfamilienhäuser entstehen sollen. Das avisierte Areal in Warnitz liegt am Kirschenhöfer Weg.

Schwerin | Die Landeshauptstadt will weiterwachsen. Für zwei Gebiete in Schwerin haben die Mitglieder des Hauptausschusses auf ihrer vergangenen Sitzung beschlossen, deren Bebauungspläne für einen Monat öffentlich auszulegen. Zum einen geht es dabei um ein Areal in Warnitz, zum anderen sollen in Neumühle weitere Ein- als auch Mehrfamilienhäuser gebaut werden kön...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.