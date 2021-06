Demen : Badestelle am Tiefen See soll aufgewertet werden

Die Gemeinde plant weitere Investitionen für mehr Sicherheit der Badegäste. Auch ein neues Spielgerät für die Kinder ist angedacht.

Demen | Die Badestelle am Tiefen See in Demen soll aufgewertet werden. Die Gemeinde möchte den Platz mit einer Erweiterung für Einwohner und Besucher sicherer und attraktiver gestalten. Ganz oben auf der Agenda steht die Erneuerung des Zaunes, der um den See führt. „Im Zuge dessen haben wir überlegt, auch einen Bolzplatz mit anzulegen“, sagt Bürgermeisterin H...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.