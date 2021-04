Hoher Bedarf an Bandbreite : Stadtwerke Schwerin bauen Glasfasernetz weiter aus

Das Baugebiet Wickendorf-West, bestehende Häuser in Zippendorf sowie die Weinbergstraße bekommen schnelleres Internet.

Schwerin | Der Bedarf an schnellem Internet mit hohen Bandbreiten ist ungebrochen. Um die steigende Nachfrage zu bedienen, bauen die Stadtwerke Schwerin ihr Glasfasernetz in der Landshauptstadt aus. In Zippendorf rund um die Alte Dorfstraße und dem Räthenweg könnten etwa 115 Wohneinheiten Glasfaserinternet der Stadtwerke bekommen. Die ersten Kunden sind bereits ...

