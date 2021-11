Karneval im Schweriner Umland : In Banzkow regieren jetzt wieder die Narren

Die obligatorische Schlüsselübergabe erfolgte pünktlich um 11.11 Uhr am Störtal. Bürgermeister Ralf Michalski hat das Zepter an die Karnevalisten übergeben. Seine Aufgaben durfte er aber behalten.

Banzkow | „Da ist das Ding“, sagt Banzkows Karnevalspräsident Mario Lübbe und hält den goldenen Schlüssel in die Luft. Abgenommen hat er ihn Bürgermeister Ralf Michalski, denn am 11.11. um 11.11 Uhr haben wieder traditionell die Narren das Zepter in der Gemeinde übernommen. Und da das in diesem Jahr sogar mit Feierlichkeiten analog statt nur online verbunden is...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.