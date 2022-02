Schifffahrt rund um Schwerin : Banzkower Schleuse wird komplett erneuert

Das Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt Elbe investiert rund drei Millionen Euro in neue Technik und Steganlagen. Erste Abrissarbeiten beginnen noch in diesem Frühjahr.

Banzkow | Noch ist es ruhig an der Banzkower Klappbrücke. Kein Baulärm. Keine großen Maschinen. Kein Boot. Doch das wird sich bald ändern. Denn in wenigen Wochen beginnt nicht nur wieder die Saison für die Schifffahrt, sondern auch die Sanierung der Schleuse. Sie wird instandgesetzt. „Geplant ist noch in diesem Frühjahr der Ersatz der alten Anleger an der Sc...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.