Mähdrescher in Alt Schlagsdorf wird vorbereitet : Die ersten Ähren kommen vom Halm

Während in Alt Meteln schon gedroschen wird, warten die Landwirte in Leezen und Alt Schlagsdorf auf genügend Sonne. Dann wird auch dort die Gerste-Ernte starten.

Alt Schlagsdorf/Lübstorf | Monoton wiegen die Ähren der Gerste im Wind. Das Quecksilber im Thermometer schafft es an diesem Morgen noch nicht über die 20 Grad-Marke. Der Wetterbericht prognostiziert Regen. Und auch der Blick in den Himmel lässt nicht all zu viel Hitze erwarten. Kurzum: Der Sommer ziert sich in Mecklenburg. Und dennoch herrscht bei Landwirt Frank Piehl ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.