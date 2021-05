Mit Stallgeruch: Landwirtschaft : Drei Jahrzehnte an der Seite der Bauern

Bauernverband Parchim feiert 30. Geburtstag: Verbandsvorsitzender Frank Piehl und Geschäftsführerin Heike Kasten blicken optimistisch nach vorn und stellen aber auch Forderungen an Politik und Gesellschaft

Görslow | Blauer Himmel und gelbe Felder so weit das Auge reicht. Nicht nur ein Traum für Touristen, sondern auch eine Augenweide für Landwirt Frank Piehl. Er wartet am Feldrand bei Görslow. Zwei große Schritte und er steht in der Leitspur und hat einen besseren Blick auf seine Kulturen. „Das könnte eine gute Ernte werden in diesem Jahr. Sechs kritische Wochen ...

