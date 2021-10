Seehof : Baugebiete sorgen für Diskussion in Gemeindevertretung

Zukünftige Nutzung des Areals um die Kita ist weiterhin offen.

Seehof | Es wurde wieder hitzig auf der Gemeindevertretersitzung am Dienstagabend in Seehof. Allein bei Punkt zwei der Tagesordnung „Informationen durch den Bürgermeister und Gemeindevertreter“ dauerten die Diskussionen zwischen einigen Beteiligten gute 40 Minuten. Dieser Tenor wurde bei weiteren Tagespunkten fortgesetzt. So sorgte unter anderem die zukünftige...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.