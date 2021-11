Baustelle Schwerin : Behelfsbrücke in der Wallstraße ist freigegeben

Anwohner haben die Gelegenheit auch gleich genutzt. Der Bau der eigentlichen Brücke beginnt bald.

Schwerin | Schluss mit den langen Umwegen: Der Fußweg über den Bahndamm ist frei. Am Dienstag, Punkt 12 Uhr, ist die Absperrung gewichen, die bisher zwischen Fußgängern und der Behelfsbrücke in der Wallstraße stand. Mit der Eröffnung liegen die Arbeiten im Zeitplan. „Die Behelfsbrücke soll so stehen bis April 2023, wenn die neue, richtige Brücke fertig ist“, so ...

