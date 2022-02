Sport in Schwerin : Bekommt Schwerin eine Handball-Halle?

Mecklenburger Stiere und SV Grün-Weiß Schwerin unterstützen Vorstoß aus der Politik für eine eigene Heimstätte der Handballer

Schwerin | Die Mecklenburger Stiere tragen ihre Punktspiele in der Palmberg-Arena und in der Kästner-Halle aus, die Damen von Grün-Weiß in der Halle an der Reiferbahn. Beide Handball-Teams spielen in der dritten Liga, beide wollen perspektivisch in Liga zwei aufsteigen. Reichen die Hallen-Kapazitäten dann noch aus? Nein, sagen jedenfalls Teile der Stadtpolitik. ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.