Nach Flutkatastrophe : Bekommt Schwerin nun doch Sirenen?

Die Lokalpolitik hatte aus Kostengründen die Wiedereinrichtung des stadtweiten Warnsystems abgelehnt. Jetzt hat das Land eine Förderung in Aussicht gestellt.

Schwerin | Plötzlich sind sie wieder in aller Munde: Sirenen. Denn als Konsequenz aus der Flutkatastrophe im Westen Deutschlands hatte die Landesregierung angekündigt, ihr Sirenen-Netz wieder ausbauen zu wollen. In der Landeshauptstadt kamen solche Pläne in der Vergangenheit nicht gut an, die Kosten seien zu hoch. Doch das Land hat eine Förderung in Aussicht ges...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.