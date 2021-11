Munitionsbergungsdienst im Einsatz : Bombenfund an der Bahnstrecke Schwerin-Parchim

Munitionsbergungsdienst transportierte Sprenggranate aus dem Zweiten Weltkrieg ab

Schwerin | Bombenalarm an der Bahnstrecke Schwerin-Parchim: Wie die Bundespolizei am Montag mitteilte, wurde am Sonntagmorgen bei Gleisarbeiten in der Nähe des Bahnübergangs auf der Ludwigsluster Chaussee bei Stern Buchholz eine Sprenggranate aus dem Zweiten Weltkrieg gefunden. Mitarbeiter des Munitionsbergungsdienstes sicherten die 15 Zentimeter große Granate o...

