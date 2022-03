Kultur in Schwerin : Der „Schreitende Mann“ kehrt auf den Waldfriedhof zurück

Die 1970 auf dem Waldfriedhof aufgestellte Bronze-Skulptur von Wieland Förster wurde vor 50 Jahren nach Güstrow verbannt. Sie soll wieder nach Schwerin kommen.

Schwerin | Die Bronze-Skulptur „Großer Schreitender Mann“ von Wieland Förster löste vor 50 Jahren einen politischen Eklat in Schwerin aus. Daraufhin musste sie ins „Exil“ nach Güstrow. Nun kehrt die Plastik in die Landeshauptstadt zurück. Weiterlesen: Vor 50 Jahren wurde der Waldfriedhof eröffnet – mit einem Politikum Was war geschehen? Im April 1970 wurde...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.