Nordwestmecklenburg : Brüsewitzer Gemeindevertreter einigen sich auf Kita-Schließzeiten

Zwischen Weihnachten und Silvester bleiben die Türen der Betreuungseinrichtung geschlossen. Und auch nach Himmelfahrt gibt es keine Kinderbetreuung.

Brüsewitz | Ein Thema, bei dem die Brüsewitzer Gemeindevertreter sich immer schnell einig werden, sind die Schließzeiten der kommunalen Kindertagesstätte. Auch in diesem Jahr wird es neben den regulären Feiertagen einige Zeiten geben, so Bürgermeister Steffen Meyer, in denen die Mitarbeiter keine Kinder betreuen und auch teilweise die Türen der Kita „Pusteblume“ geschlossen bleiben. Lesen Sie auch: Richtfest in der Kita Pusteblume So wird der Tag nach Christi Himmelfahrt, der 27. Mai, ein zusätzlicher Schließtag. „Am 11. und 12. August haben die Mitarbeiter eine Weiterbildung und da wird die Kita auch keine Betreuung anbieten“, erklärt Steffen Meyer. Zusätzlich gibt es Weihnachtsferien vom 22. Dezember dieses Jahres bis zum 2. Januar 2023. Die Gemeindevertreter sprachen sich alle für diese Zeiten aus, ein entsprechender Beschluss wurde während der jüngsten Gemeindevertretersitzung gefasst. ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.