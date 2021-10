Bücherbasar : Mit der Liebe zum gedruckten Wort Gutes tun

Schweriner haben zahlreich Bücher gespendet. Nun werden diese im Schlosspark-Center für den guten Zwecke auf einem Buchbasar angeboten.

Schwerin | Der Basar hat noch gar nicht offiziell auf, da gucken die ersten schon von Titel zu Titel. Am Samstag haben der Rotary Club Schwerin und der Inner Wheel Club Schwerin ihren einwöchigen Buchbasar im Schlosspark-Center eröffnet. „Wir danken allen unseren Helfern“, sagt Daniela See, Präsidentin des Rotary Clubs Schwerin, froh darüber, dass die Aktion in ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.