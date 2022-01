Unfall in der Wismarschen Straße : Bus schiebt sieben parkende Autos in Schwerin zusammen

Erst die Hauswand stoppte den Linienbus in der Wismarschen Straße. Der Busfahrer und eine weitere leicht verletzte Beteiligte wurden nach dem Unfall in ein Krankenhaus gebracht.

Schwerin | Zu einem schweren Busunfall kam es am Montagnachmittag in der Schweriner Innenstadt. Ein Linienbus ist in der Wismarschen Straße in eine Reihe parkender Autos gefahren, schob diese beiseite und wurde erst durch die Wand eines Hauses gestoppt. Laut Feuerwehr wurden bei dem Unfall zwei Personen leicht verletzt. Dabei handelte es sich um den Fahrer de...

