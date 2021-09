Straßenbahnverkehr eingestellt : Bus fährt junges Kind in der Schweriner Innenstadt an

Nach einem Unfall mit einem Nahverkehrsbus stehen in Schwerin die Straßenbahnen still. Das Kind wurde in ein Krankenhaus gebracht.

Schwerin | Ein junges Kind ist am Mittwochnachmittag von einem Bus angefahren und verletzt worden. Der Unfall ereignete sich auf halber Strecke zwischen den Haltestellen Marienplatz und Schlossblick. Das Kind wurde verletzt mit dem Krankenwagen in eine Klinik gebracht. Wie es zu dem Unfall zwischen dem Bus der Verkehrsgesellschaft Ludwigslust-Parchim (VLP) und d...

