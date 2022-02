Bauarbeiten : Bushaltestellen in Alt Zachun werden barrierefrei

Für 160.000 Euro werden vier Haltestellen erneuert.

Alt Zachun | In der Gemeinde Alt Zachun sollen vier vorhandene Bushaltestellen barrierefrei umgebaut werden. „Die Haltestellen sind derzeit gar nicht oder nur bedingt für Personen mit Handicap nutzbar. Das soll jetzt geändert werden. Der Umbau ermöglicht unkompliziertere Ein- und Ausstiege in den Bus. So stehen die öffentlichen Verkehrsmittel allen zur Verfügung“,...

