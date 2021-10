„Cavalluna“ in Schwerin : Reise zu Pferde in die Welt der Fantasie

Am 6. und 7. November ist eine große Show zu Gast in der Schweriner Sport- und Kongresshalle. Die beliebtesten Dressur- und Reitclubs Europas wollen ein zauberhaftes Spektakel bieten.

Schwerin | So etwas hat es in Schwerin noch nicht gegeben: Als Amazone des Feuers reitet Sofia Bacioia in die Arena in der Sport- und Kongresshalle in Schwerin, Dajana Pfeifer folgt als Amazone des Wassers, Giulia Giona kommt als Amazone des Windes. Der Franzose Laury Tisseur lässt seine Ungarische Post auf zwei Pferden stehend abgehen, Bartolo Messina zeigt ein...

