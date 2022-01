Böller basteln : Chemikalien für Schwarzpulver bei Schweriner Bastler beschlagnahmt

Gegen den Mann war wegen Verdacht der Sprengstoffherstellung ermittelt worden, weil er die verdächtigen Substanzen im Internet bestellt hatte.

Schwerin | Die Polizei hat bei einem Bastler in Schwerin Chemikalien beschlagnahmt, die zur Herstellung von Schwarzpulver dienten. Die Durchsuchung fand am Mittwochabend in der Wohnung des Mannes in einem Mehrfamilienhaus und in dessen Kleingarten statt, wie ein Polizeisprecher am Donnerstag erklärte. Gegen den Mann war wegen Verdacht der Sprengstoffherstellung ...

