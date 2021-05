Schwerin : 22 neue Coronafälle am Sonnabend in Schwerin

Inzidenzwert in der Landeshauptstadt steigt auf knapp 135. Im Klinikum werden aktuell 15 Infizierte behandelt.

Schwerin | Mit 22 Neuinfektionen am Sonnabend steigt die Sieben-Tage-Inzidenz in der Landeshauptstadt auf 134,9 Fälle je 100.000 Einwohner. Unter den neuen Fällen waren nach Angaben der Stadt zehn Kontaktpersonen in der Quarantäne. Neun Infizierte sind von Hausärzten, zwei vom Testzentrum gemeldet worden. Ein weiterer Fall wurde dem Gesundheitsamt von Kollegen a...

