Coronafall in Schweriner Diskothek : Bis zu 270 Zenit-Gäste müssen in Quarantäne

Nach einem Coronafall hat das Schweriner Gesundheitsamt Isolation angeordnet. Club-Betreiber Sebastian Glanz übermittelt Daten an das Gesundheitsamt.

Schwerin | Nachdem in Schwerin ein Clubbesucher positiv auf Corona getestet wurde, hat die Stadt Quarantäne für bis zu 270 Besucher des Clubs Zenits angeordnet. Am Mittwoch und Donnerstag sollen alle Besucher, die sich am vergangenen Sonnabend, 4. September, ab 22.45 Uhr in dem Schweriner Club aufgehalten haben, vom Gesundheitsamt getestet werden. Information fü...

