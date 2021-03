Corona-Infektionen in Schwerin : Quarantäne für einen Teil der „Märchenkita“

Bis auf den Krippenbereich müssen alle Kinder und Erzieher für 14 Tage zu Hause bleiben

Schwerin | Gestern waren es elf, heute sind es wieder elf neue Corona-Infektionen in der Landeshauptstadt. Damit steigt die Sieben-Tages-Inzidenz von 60,6 Fällen pro 100 000 Einwohner am gestrigen Mittwoch auf 65,9 an. Sieben Infektionen wurden von Hausärzten gemeldet. Zwei Kontaktpersonen, die sich bereits in Quarantäne befanden, haben sich infiziert. Bei ei...

