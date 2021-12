Pandemie in Schwerin : Kulturforum und Schwimmhalle ab Montag zu

Wegen der hohen Zahl der Corona-Infektionen sind landesweit verschärfte Hygieneregeln in Kraft. Deshalb bleiben ab Montag das Schleswig-Holstein-Haus und die Schwimmhalle geschlossen.

Schwerin | Weitere Einschränkungen durch Corona: Nachdem die Corona-Ampel für MV am dritten Tag in Folge die Warnstufe Rot erreicht hat, sind in Schwerin die landesweit ab 24. Dezember geltenden verschärften Schutzregeln der aktuellen Corona-Landesverordnung in Kraft getreten. Dies bedeutet, dass ab Montag, 27. Dezember, das städtische Kulturforum Schleswig-H...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.