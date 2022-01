Corona-Lage in Schwerin : 96 Neuinfektionen am Wochenende – Inzidenz über 500

Seit einer Woche verbreitet sich das Corona-Virus wieder deutlich stärker in der Landeshauptstadt.

Schwerin | Dem Schweriner Gesundheitsamt wurden am Sonnabend 96 Neuinfektionen gemeldet, darunter Einzelinfektionen in Schulen und Kitas. Derzeit gibt es in der Landeshauptstadt 682 aktive Infektionen. Die Infektionsinzidenz steigt auf 521,9. Neun Personen müssen derzeit im Krankenhaus behandelt werden, eine mehr als am Vortag. Trotz der hohen Infektionszahle...

