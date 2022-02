Corona aktuell : Schwerin weiter auf Ampelstufe Rot – Schärfere Maßnahmen ab Freitag

Zudem treten am Sonnabend neue Regeln in Kraft, die in erster Linie Zuschauer von Sportveranstaltungen betreffen.

Schwerin | Mit einem Wert von 10,5 bei der Sieben-Tage-Inzidenz der Hospitalisierungen hat Schwerin am Mittwoch, 9. Februar, den dritten Tag in Folge die Grenze zur Ampelstufe Rot überschritten. Entsprechend der Corona-Landesverordnung greifen somit am Freitag wieder verschärfte Maßnahmen. Laut dem aktuellen Lagus-Lagebericht wurden für die Landeshauptstadt 2...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.