Corona in Schwerin : Inzidenz erreicht mit 1016,6 neuen Höchstwert

Seit etwa zwei Wochen steigt die Zahl der täglich registrierten Coronafälle in der Landeshauptstadt.

Schwerin | Laut dem Landesamt für Gesundheit und Soziales wurden am Sonntag in Schwerin 9 Neuinfektionen gemeldet. Damit steigt die 7-Tage-Inzidenz in der Landeshauptstadt auf einen neuen Höchstwert von 1016,6, ein Plus von 2,1 im Vergleich zum Sonnabend. Zu Beginn des Wochenendes überschritt die Inzidenz den Wert von 1000 und lag somit erstmals seit Beginn der ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.