Corona in Schwerin : Inzidenz steigt auf mehr als 70

In der Landeshauptstadt wurden 16 neue Fälle gemeldet.

Schwerin | Mit 16 Neuinfektionen am Sonnabend steigt die Sieben-Tage-Inzidenz in der Landeshauptstadt 73,2 Fälle pro 100 000 Einwohner. Sieben Fälle betreffen Kontaktpersonen, die sich bereits in Quarantäne befanden. Die Zahl der Fälle insgesamt steigt damit auf 1822. Aktuell sind 186 Personen mit dem Coronavirus infiziert. 1546 Frauen und Männer gelten als gene...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 6,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.