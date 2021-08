Corona-Ampel zeigt Gelb : Diese Maßnahmen gelten ab Montag in Schwerin

Nach zwei gemeldeten Neuinfektionen beginnt die Woche mit neuen Einschränkungen. Lockerungen winken bereits ab Mittwoch.

Schwerin | Die Coronalage in Schwerin gleicht aktuell einer Berg-und-Tal-Fahrt. So sprang die Corona-Ampel Anfang vergangener Woche noch von Gelb auf Orange. Aktuell zeigt sie nach zwei gemeldeten Neuinfektionen am Wochenende wieder die gelbe Warnstufe. Die Sieben-Tage-Inzidenz sinkt damit auf 46. Trotzdem traten zu Wochenbeginn weitere Einschränkungen in Kraft....

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.