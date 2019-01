Crivitz : Mehr Blühflächen in Basthorst

Kunst- und Naturverein will in der Buswendeschleife eine Bienenwiese anlegen

von Katja Müller

17. Januar 2019, 05:00 Uhr

Im letzten Jahr hat sich in Basthorst der Kunst- und Naturverein gegründet. Nach der Anlage und Pflege des Trockenrasens neben dem Schloss Basthorst (SVZ berichtete) plant der Verein nun ein nächstes Projekt. „Wir wollen an der Buswendeschleife am Ortsausgang von Basthorst eine Bienenweide anlegen. Wir sind ja Teil der Bienenstraße“, erklärt Vereinsvorsitzende Frahm. Dafür möchte der Verein die entsprechenden Flächen pachten. Über die Bienenweide soll ein „Pfad der Sinne“ führen. „Pflanzen wie Pfefferminze, Ringelblume und Schafgarbe durften ja intensiv, auch Heilkräuter“, erklärt die Vereinsvorsitzende. Kinder könnten den Pfad allein oder mit ihren Eltern erkunden. „Wir wollen bei Bedarf Führungen anbieten, der Pfad könnte Teil des Sachkunde-Unterrichts für Schulen werden.“

Am Dienstag hat der Verein sein Projekt in der Sitzung der Ortsteilvertretung Gädebehn vorgestellt. Nun muss die Stadtvertretung von Crivitz darüber beraten. Ebenso über den Antrag von Kristina Camin vom „Naturwerk Basthorst, die neben ihrer im letzten Jahr angelegten Blühwiese im Frühjahr eine weitere anlegen möchte. Die Fläche gehört ebenfalls der Stadt.

Der Kultur- und Naturverein hat derzeit elf Mitglieder, darunter Filmemacher Dieter Schumann, Claudia Stark mit ihrer Filzmanufaktur und Floßkapitän Stefan Podszus. „Wir wollen vor allem, dass die Dorfgemeinschaft wieder mehr zusammen macht“, sagt Vereinschefin Frahm. Der Verein sucht noch weitere Mitglieder. „Das können gern Ältere sein, die Zeit haben, oder Jüngere, die sich für Naturschutz interessieren.“