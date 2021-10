Schweriner Umland : Kinder können in der Crivitzer Bibliothek bald noch schöner lesen

CDU-Bundestagsabgeordnete Simone Borchardt bringt knapp 5000 Euro für den Umbau einer kuschligen Leseecke. Auch die Stadt wird in den kommenden Wochen und Monaten rund 10 000 Euro im Stadthaus investieren.

Crivitz | Die Frage nach dem Lieblingsbuch ist schnell beantwortet: Rapunzel. Das Märchen hören die kleinen Mädchen und Jungen der Crivitzer Kita „Miteinander“ gern. Und noch viel lieber lassen sie es sich in der städtischen Bibliothek vorlesen. Wie all die schönen Geschichten, die in den zahlreichen anderen Büchern im Bürgerhaus lagern. Dicht an dicht stehen s...

