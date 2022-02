Stadtentwicklung : Crivitz bekommt eine City-Managerin

Marita Schulz möchte die Stadt weiterentwickeln und ist offen für Tipps.

Crivitz | Crivitz stellt eine City-Managerin ein. Und die richtige Person dafür hat die Stadt wohl schon gefunden. Marita Schulz wird ihren ersten Tag am 14. Februar antreten. „Marita ist sehr bekannt und vernetzt in unserer Stadt und hat seit dem Bekanntwerden der bevorstehenden Schließung der gynäkologisch-geburtshilflichen Station in unserem Krankenhaus mitg...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.