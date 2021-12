Verhandlungen mit Helios-Klinik : Landkreis plant Anteile des Crivitzer Krankenhauses zu verkaufen

Der Gespräche befinden sich in der letzten Phase. Zur Geburtshilfe seien sich die künftigen Partner bereits einig, behauptet die CDU-Fraktion

Crivitz | Das Schweriner Helios-Krankenhaus ist offenbar kurz davor, sich an der Crivitzer Klinik zu beteiligen. Laut SVZ-Informationen laufen bereits Gespräche mit dem Ziel, eine neue Gesellschaft zu gründen. An dem so genannten PPP-Modell, Public-Private-Partnership, also öffentlich-private Partnerschaft, sollen die Helios-Gruppe und der Landkreis Ludwigslust...

