Schwerin : DJ Ötzi kommt zur Schlagerparty

Im SVZ-Interview erzählt der Sänger von seinen Songs, von besonders schönen Momenten und guten Freunden.

von Bert Schüttpelz

04. April 2019, 12:00 Uhr

Hits zum Mitsingen und Abfeiern, zum Tanzen und Träumen – das alles verspricht die SVZ-Schlagerparty auf der Freilichtbühne im Schlossgarten. Am 10. Mai ab 18 Uhr treten dort zehn hochkarätige Stars der Szene auf, um mit Tausenden Besuchern eine mitreißende Open-Air-Party zu feiern. Mit dabei sind Chart-Stürmer wie Beatrice Egli, Kerstin Ott und Lichtblick, Stimmungsgranaten wie Roberto Blanco, Peter Wackel und Pascal Krieger sowie Hitgaranten wie die Münchner Freiheit, Claudia Jung und Fantasy. SVZ sprach vorab mit DJ Ötzi, der mit bürgerlichem Namen Gerry Friedle heißt.

Herr Friedle, Sie bringen zur SVZ-Schlagerparty auch Songs vom Jubiläumsalbum „20 Jahre DJ Ötzi“ mit. Was war bei der Auswahl der Titel besonders wichtig?

Gerry Friedle: Mir war wichtig, dass ich zu jedem Song stehe, dass ich immer noch einen Bezug dazu habe. Und ich kann sagen: Ja, das habe ich.

Welcher Ihrer Songs bedeutet Ihnen persönlich am meisten?

Das ist schwer zu sagen. „Hey Baby“ gehört auf jeden Fall dazu. Ich mag aber auch sehr „Geboren um Dich zu lieben“, „A Mann für Amore“ und natürlich „Ein Stern“. Es sind alles Songs, ohne die ich nur schwer ich selbst wäre. Ebenso meine aktuelle Single „Bella Ciao“. Jeder Song bedeutet mir gleich viel. Mit jedem einzelnen verbinde ich eine wundervolle Geschichte.

Was waren in Ihrer Karriere die schönsten Momente?

Jeder neue Tag ist mein schönster Moment, weil immer etwas Neues kommt. Ich habe durch meinen Job fantastische Momente in England erleben dürfen, als ich die Nummer Eins der Charts wurde, auch in Deutschland mit dem „Stern“. Ich stehe so oft auf der Bühne und kann mit meinen Fans feiern, kann sie für einen Moment lang aus ihrem Alltag befreien. Das gefällt mir.

Und was waren auf der anderen Seite dann die schlimmsten?

Schlimme Momente gab es sicher auch ein paar, doch eher vor meiner Karriere. Aber aus jedem schlimmen Ereignis und aus jedem Fehler lernt man. Ohne dies wäre ich heute nicht da, wo ich bin.

Wer aus der Branche hat immer an Sie geglaubt und Sie auch in schlechten Zeiten nicht hängen lassen?

Ach, man sagt ja, dass es in dieser Branche keine Freundschaften gibt, aber das kann ich absolut nicht bestätigen. Florian Silbereisen ist zum Beispiel ein guter Freund. Wenn er mich braucht, bin ich auf alle Fälle da.



Mit welchen Ideen wollen Sie Ihre Fans die nächsten 20 Jahre erfreuen?

Das Verrückte ist, dass ich es selbst nicht weiß. Aber ich kann versprechen: Es wird großartig.