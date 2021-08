Schwerin : Dach des Säulengebäudes wird repariert

Bauarbeiten auf dem Markt beginnen am Montag

Schwerin | Am Montag geht es los: Das Dach des Säulengebäudes auf dem Markt wird repariert. Wer über den Platz vor dem Rathaus flaniert, muss sich deshalb auf eine Absperrung einstellen. Entlang der Puschkinstraße und der Gebäudefront wird eine 10 mal 20 Meter große Baustellenfläche eingerichtet. Noch am Montag sollen die Gerüste auf der Rückseite und an der lin...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.