Gefahr aus dem Wasser : Das Risiko für Blaualgen und Zerkarien in Schwerin steigt

Bei höheren Wassertemperaturen kann aus Badelust ganz schnell Badefrust werden – Saugwürmer und Cyanobakterien lauern auch in Schweriner Seen

Schwerin | Wie ein Ölteppich schwimmen sie auf der Wasseroberfläche. Türkisblau schimmern sie im Sonnenlicht. Der Ostorfer See wirkt an einer kleinen Stelle bei Kaspelwerder verunreinigt. Doch Dreck ist es nicht, was hier im Wasser schwimmt, gefährlich kann es trotzdem sein. Im Ostorfer See wurden die ersten Blaualgen der Saison gemeldet. Genau wie Zerkarien, tr...

