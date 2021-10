Veranstaltungen in Schwerin : Das ist in dieser Woche im Speicher los

Eine Woche voller Musik und Literatur. Und das für Groß und Klein. Das bietet das Speicher-Programm.

Schwerin | Ein volles Programm bietet der Speicher in der Schelfstadt in den kommenden zwei Wochen. Dabei wird für jede Altersklasse was dabei sein. Den Anfang macht dabei Markus Rohde. Mit seiner Aufführung „Piraten, Wellen, Spinat“ bringt er Rockmusik für die ganz Kleinen auf die Bühne. Los geht es dabei schon am Dienstag, 12. Oktober mit einer Aufführung um 9...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.