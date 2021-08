Anmeldungen in Schwerin : So kommt das Kind auf die Wunschschule

Die Wahl der Grundschule gehört für viele Eltern zu den wichtigsten Entscheidungen. Silvia Schmidt managt für die Stadt den Prozess vor der Einschulung. Sie weiß, was Väter und Mütter hören wollen – und was nicht.

Schwerin | Fechten, segeln, mit Schwerpunkt Fremdsprache oder doch lieber ganz in der Nähe? Rund 900 Kinder in Schwerin werden im kommenden Jahr eingeschult. Bis dahin müssen Mütter und Väter viele wichtige Entscheidungen treffen. Allen voran steht meist die Frage, welche Grundschule das Kind besuchen soll. Denn in Schwerin herrscht Wahlfreiheit. Das führt dazu,...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.