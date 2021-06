Ortsdurchfahrt Cramon : Deckensanierung der Kreisstraße 30 verläuft nach Zeitplan

Die Bauarbeiten an der Ortsdurchfahrt in Cramon schreiten gut voran. In den Sommerferien soll der zweite Bauabschnitt begonnen werden.

Cramon | Die Straße ist komplett aufgerissen, der Gehweg lässt sich nur noch erahnen, vereinzelt befindet sich schon ein neuer Bordstein am Straßenrand. Die Bauarbeiten in der Kastanienallee in Cramon laufen auf Hochtouren. Die Deckensanierung der Kreisstraße 30 verläuft planmäßig, so die Bauleitung. Bis zum 25. Juni soll der erste Bauabschnitt geschafft sein....

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.