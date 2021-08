SVZ-Luftbildkalender : Der Schweriner Schlossgarten im stetigen Wandel

Immer mehr Menschen nutzen die Barockanlage zur Erholung, Sport oder auch zum Feiern. Der Luftbildkalender zeigt die Schönheit von oben.

Schwerin | Sven Schroeder lehnt an einem der gusseisernen Geländer, die Holzbohlen der historischen Brücke knarren leise, wenn Spaziergänger die Brücke passieren. Daneben drehen Jogger immer wieder ihre Runden, gefolgt von Hundebesitzern, Spaziergängern und Sportgruppen. An einem sonnigen Tag ist viel los auf den Wegen in Schwerins beliebtester Grünanlage, dem S...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.