Polizei in Schwerin : Diebe brechen ins Haus ein, während Seniorin im Garten ist

Dreiste Diebe erbeuteten Schmuck und Bargeld. Die Polizei sucht Zeugen.

Schwerin | Sie war nur für wenige Minuten aus dem Haus in Schwerin-Görries gegangen und schon war es passiert. Die 90-Jährige war im Garten, als Diebe zum Einfamilienhaus der Senioren kamen. Geschehen ist das am 7. Februar gegen 11 Uhr. Als die Senioren nach kurzer Zeit wieder in ihr Haus zurückkehrte, bemerkte sie, dass sie Opfer eines Diebstahlsgeworden war. E...

