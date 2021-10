Shoppen in Schwerin : Diese Läden sind beim verkaufsoffenen Sonntag dabei

Die Einkaufscenter in der Innenstadt und einige Händler aus der Altstadt wollen am 10. Oktober ihre Türen öffnen. Citymanager wünscht sich für die Zukunft mehr Veranstaltungen und Aktionen als Beiprogramm.

Schwerin | Viele berufstätige Schweriner und Familien aus der Region freuen sich darauf: Am 10. Oktober wird es in der Landeshauptstadt den ersten verkaufsoffenen Sonntag dieses Jahres geben. Von 13 bis 18 Uhr laden dabei die Geschäfte im Schlosspark-Center und in der Marienplatzgalerie zum Bummeln ein. Und auch einige Händler in der Innenstadt sind dabei. Sp...

