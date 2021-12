Nach Einführung von 2Gplus : Neue Testzentren in Schwerin – reichen die Kapazitäten?

Durch die Corona-Maßnahmen müssen sich viele regelmäßig einem Abstrich unterziehen. Wie sieht die Lage eine Woche nach Einführung der 2Gplus-Regel aus?

Schwerin | Für Besuche in Restaurants, Cafés, Kinos, Friseursalons und Fitnessstudios, aber auch am Arbeitsplatz oder im Nahverkehr gilt seit dem 1. Dezember in Schwerin die 2Gplus-Regel. Das bedeutet, dass nur Geimpfte und Genese Zugang haben, die einen negativen Schnelltest vorweisen können, der nicht älter als 24 Stunden ist. Alternativ ist auch ein negativer...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.